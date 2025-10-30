«Вранье»: продюсер Краймбрери опровергла заявление Овечкина о примирении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка судится со стилистом из-за невыполненных контрактов.

Скандал между известным российским стилистом и телеведущим Николаем Овечкиным и певицей украинского происхождения Мари Краймбрери (Настоящее имя Марина Жадан. — Прим. ред.), не угасает. Продюсер Алена Михайлова, работающая с артисткой, опровергла заявление ее оппонента о том, что между сторонами якобы не осталось недопониманий.

«До последнего мы не считали правильным выносить это в публичную плоскость. Но не реагировать на откровенное вранье не в наших правилах», — цитирует ее 7Дней.ру.

Конфликт разгорелся в сентябре. Алена Михайлова опубликовала копии свидетельств о финансовых претензиях — модельера обвиняют в невыполнении условий контракта и требуют выплатить задолженность. Согласно материалам иска, из-за Овечкина певица понесла значительные издержки. По словам продюсера, речь идет о почти 9 миллионах рублей. Мирного решения добиться не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Народный артист РФ Филипп Киркоров и его коллега по сцене Мари Краймбрери объединились и записали дуэт.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.