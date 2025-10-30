Королева Камилла придумала прозвища для обитателей Букингемского дворца

Фото: Domenico Stinellis/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супруга Карла III увлеклась новым проектом, и теперь правда подражает вымыслу.

Королева Камилла, известная своей любовью к книгам, вдохновилась новой ролью в романе британского писателя Питера Джеймса и, как сообщают инсайдеры, начала давать старшим членам королевской семьи шуточные прозвища — по аналогии с персонажами из книги.

Как пишет Mirror со ссылкой на журналиста Ричарда Идена, Камилла настолько увлеклась участием в литературном проекте, что «правда начала подражать вымыслу». Писатель Питер Джеймс включил королеву и короля Карла III в свой новый детектив «Ястреб мертв: убийца во дворце» — часть популярной серии о детективе Рое Грейсе. В романе расследуется убийство в Букингемском дворце, а Камилла играет ключевую роль в расследовании.

По словам Джеймса, некоторые персонажи книги получили имена, вдохновленные настоящими сотрудниками дворца.

«Я слышал, что королева Камилла называет старших членов королевской семьи прозвищами, которые я дал им в романе. Например, она зовет управляющего двором, вице-адмирала сэра Тони Джонстона-Берта, „Томми“ — как его вымышленного двойника в книге», — признается автор.

Издатель романа Pan Macmillan описывает сюжет как «кинематографичное столкновение монархии и детектива». История начинается с крушения королевского поезда, которое приводит следователя Грейса в самое сердце Букингемского дворца, где происходит загадочное убийство и покушение на одного из членов королевской семьи.

В аннотации к книге упоминается и реальный проект Камиллы — «Читальный зал королевы», основанный ею в 2021 году. Эта инициатива популяризирует чтение и собирает вокруг себя писателей и читателей по всему миру. Сама Камилла признается, что книги играют огромную роль в ее жизни:

«Теперь, когда мы занимаемся благотворительностью, я надеюсь, что сможем вместе с нашими партнерами привить взрослым и детям любовь к литературе и познакомить их с тем особым волшебством, которое можно найти только на страницах книг», — говорится в заявлении королевы.

Питер Джеймс отметил, что был тронут до слез вниманием Камиллы к его творчеству и рассказал, что перед написанием книги получил бесценные советы от членов королевской семьи, включая саму королеву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.