Девятилетний мальчик получил ожоги из-за зарядного устройства планшета

Ребенок чудом остался жив.

Девятилетний мальчик из американского штата Луизиана чудом остался жив после того, как его поразило током во сне. Об этом сообщает Daily Mail.

Цепочка, которую ребенок носил на шее, запуталась в проводе зарядного устройства от планшета и соприкоснулась с металлическими контактами. Мальчик получил ожоги — травмы оказались настолько сильными, что на коже остался отпечаток от цепочки.

Инцидент произошел ранним утром 19 октября. По словам матери ребенка, мальчик спал рядом с работающим зарядным устройством, подключенным к удлинителю.

«Мы услышали громкий хлопок и крики. Сначала подумали, что кто-то вломился в дом, но потом поняли, что это был кошмар другого рода», — рассказала женщина.

Мальчика срочно доставили в отделение неотложной помощи, а затем перевели в ожоговое отделение больницы. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии и идет на поправку. Его мать признается, что пережитое стало для семьи настоящим шоком.

«Я не могла сдержать слез. Мы могли бы сейчас готовиться к похоронам, но Бог спас моего ребенка», — рассказала женщина.

