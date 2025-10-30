Мать убила двухлетнего сына и спрятала тело в куче грязного белья

Фото: 5-tv.ru

Женщина заявила, что не желала причинить сыну вред.

В американском штате Монтана 28-летняя женщина обвинена в умышленном убийстве после того, как в ее доме нашли разложившееся тело двухлетнего сына, спрятанное среди белья и мусора. Об этом сообщает Mirror.

По данным следствия, ребенок с особыми потребностями умер из-за длительного отсутствия ухода и воды, а мать на протяжении нескольких недель жила рядом с телом, убеждая себя, что мальчик все еще жив.

Тело ребенка обнаружили 16 октября в доме после звонка соседей в правоохранительные органы. Полицейские сразу почувствовали сильный запах разложения, когда вошли в здание. Внутри находились гниющая еда, мусор и фекалии животных.

Мальчика нашли на верхнем этаже — его тело лежало на куче белья и мусора рядом с матрасом, накрытое толстовкой. В комнате было грязно и холодно, несмотря на жару за окном — в доме работал кондиционер.

Следователям женщина призналась, что перестала навещать сына несколько раз в день, оставляя еду и воду на полу, чтобы он мог доползти. В какой-то момент она перестала приносить воду, а когда мальчик умер, не сообщила об этом никому.

«Я не ставила его на первое место… Он умер из-за того, что я не обращала на него внимания», — сказала женщина на допросе.

Полиция утверждает, что женщина несколько недель знала о смерти ребенка, но не решалась признаться даже себе. В суде женщина отвергла обвинение в умышленном убийстве, заявив, что не желала причинить сыну вред.

Суд округа назначил новое заседание, где будет решен вопрос о мере наказания. Женщина остается под стражей.

