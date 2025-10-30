«Сводил с ума своей харизмой»: Кристина Асмус о Романе Попове

Фото: Telegram/Кристина Асмус/asmusk

Артист был жизнерадостным и волевым человеком.

Российский актер Роман Попов, скончавшийся от онкологии 28 октября, был очень жизнерадостным и добрым человеком, обладавшим мощной харизмой. Об этом актриса Кристина Асмус рассказала в посте в личном Telegram-канале.

В последний раз артисты виделись около года назад на пробах в сериал. По воспоминаниям Асмус, Попов «волновался, ставил музыку, показывал видосики, танцевал и неизменно филигранно шутил».

«Он сводил с ума цеха своими историями и харизмой. На улице в 4 утра в февральском Питере у него были силы утеплять группу байками», — вспоминает актриса.

По ее словам, Попов обладал необычайной силой воли и был редкого таланта артистом, сумевшим разрушить стереотипы о непрофессиональных актерах, и не боявшимся конкуренции. Асмус призналась, что ей и коллегам будет его не хватать.

Роман Попов скончался от онкологии в возрасте 40 лет. Он известен по роли следователя Мухича из «Полицейского с Рублевки». Артист боролся с болезнью до последнего вздоха.

