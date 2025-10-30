В Пензенском университете студентов научат программировать на кириллице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Преподаватели модернизировали язык Java Script.

В России студентов научат программировать на кириллице. Как пишут «Известия», для этого преподаватели Пензенского университета переделали популярный язык Java Script. И теперь будущим специалистам не придется использовать ни одной латинской буквы.

Одни считают, что инновационный подход облегчит освоение программирования и снимет языковой барьер. Другие опасаются: отказ от латиницы отдалит выпускников от международных IT стандартов. В ПГУ же уверены, что эксперимент с кириллицей станет шагом к формированию отечественной школы программирования — самобытной, понятной и технологически независимой.

Ранее 5-tv.ru писал, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой децентрализованной сети Cocoon, которая объединит технологии искусственного интеллекта и блокчейна TON.

По словам Дурова, Cocoon предназначена для безопасного и приватного выполнения ИИ-инференса — то есть, для обработки данных искусственным интеллектом без угрозы утечки информации.

