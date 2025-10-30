Создавали магию: умер знаменитый хормейстер Покровский, работавший с Димой Биланом

Фото: Telegram/Билан - live/bilanofficial

Певец простился с коллегой трогательным сообщением.

Скончался руководитель мужского камерного хора «Logos» и доцент кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Алексей Покровский. Музыканту было 50 лет. О его смерти сообщил коллектив.

«Для многих из нас он был не только руководителем, но и человеком, который объединял, вдохновлял и поддерживал. Его тепло, энергия и вера в людей навсегда останутся с нами», — гласит некролог в официальной группе хора в соцсетях.

Заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан, с которым Покровский и его хор сотрудничал на протяжении нескольких лет, опубликовал в личном Telegram-канале пост со скорбью по коллеге, назвав его «человеком света, с тончайшим уважением к делу и к людям».

Артист подчеркнул, что вместе с хором «Logos» годами создавал «магию» на своих шоу — коллектив Покровского участвовал в работе проекта «Голос» и других музыкальных и телевизионных программ Билана.

