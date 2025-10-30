Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

БПЛА поразили над Брянской, Воронежской, Нижегородской и другими областями.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Самый массированный налет снова был совершен на территорию Брянской области — над ней сбито 48 БПЛА. Над Воронежской областью поразили 28 беспилотников, над Нижегородской — 16, над Калужской — 15.

Еще 14 дронов ликвидировали над Ростовской областью, и 10 — над Курской. По девять летательных аппаратов противника поразили над территорией Московского региона и Тульской области, шесть сбитых БПЛА летели непосредственно на Москву.

Также по пять дронов уничтожено над территорией Рязанской, Волгоградской и Новгородской областей, и по четыре — над территорией Белгородской и Орловской областей, а также Республики Крым. Еще один беспилотник поразили над территорией Липецкой области.

Ранее 5-tv.tu писал, что в результате атак украинских дронов по приграничным муниципалитетам Белгородской области пострадали два человека.

