Трагический финал: в Подмосковье нашли мертвым 14-летнего подростка-зацепера

Ему хотелось приключений, однако цена оказалась слишком высока.

В Подмосковье завершились поиски 14-летнего Всеволода Серова, который 13 октября сбежал из дома, чтобы встретиться с участниками сходки зацеперов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Где-то находили обувь, где-то телефон, где-то части тела», — рассказал он.

По предварительным данным, подросток забрался на крышу поезда и получил мощный удар электротоком. После инцидента тело мальчика некоторое время перемещалось по составу, из-за чего останки находили на разных участках. Экспертиза подтвердила личность погибшего — им оказался Всеволод Серов.

Отец мальчика подтвердил его гибель в беседе с 5-tv.ru. Волонтер Ирина, которая участвовала в поисках, призналась, что не знала о трагическом исходе.

Известно, что подросток покинул дом ночью, вылез через окно и направился на встречу с зацеперами, несмотря на запрет родителей. В семье, по словам близких, не было конфликтов или скандалов. Рассматривалась версия, что юноша мог скрываться у знакомых, однако позже эти предположения не подтвердились.

