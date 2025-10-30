Фото: www.globallookpress.com/Tejas Sandhu

Житель Лондона смог вовремя узнать о страшном диагнозе после того, как случайно повредил палец ноги.

В Великобритании мужчина узнал, что болен раком крови после несчастного случая у себя дома. Осенью 2024 года он ударился мизинцем о стул в спальне, что вызвало сильную боль и привело к перелому шейного позвонка. Об этом сообщает газета The Manchester Evening News.

По данным издания, 62-летний Энглисс долгое время ощущал боль в пояснице, но считал ее следствием усталости. Он лечился самостоятельно — компрессами и обезболивающими. Однако неожиданная бытовая травма заставила мужчину обратиться за медицинской помощью.

Врачи отделения неотложной помощи диагностировали у британца миелому — разновидность рака крови, поражающего плазматические клетки костного мозга.

«Врачи обнаружили 28 отверстий в моем позвоночнике, так что мне повезло, что миелому обнаружили на ранней стадии», — рассказал Энглисс.

После диагноза мужчина быстро прошел курс химиотерапии. По состоянию на 13 октября, как уточняет издание, у него наступила ремиссия.

