Исполнитель теракта в отношении офицера ВС РФ был завербован в Mobile Legends

Фото: Михаил Синицын/ ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Увлечение онлайн-игрой привело обвиняемого в террористическую группу.

Бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков* был завербован в онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang. Его обвиняют в участии в подрыве автомобиля полковника на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В документах указано, что организаторы преступной группы подыскивали людей, негативно настроенных к политике и гражданам России, и предлагали им за денежное вознаграждение участие в терактах. Именно в игре Mobile Legends они познакомились с Серебряковым и втянули его в подготовку преступлений. Позднее общение между участниками велось через закрытый мессенджер WireMin.

По версии следствия, два координатора, личности которых пока не установлены, вступили в контакт с Серебряковым в игровом чате и убедили его присоединиться к террористической группе. Он, как следует из материалов дела, разделял антироссийские взгляды и выступал против проведения СВО. Ему пообещали переезд на Украину и получение гражданства после совершения атак. Кроме него в группу вошли и другие неустановленные лица.

Координаторы намеревались насильственным путем остановить проведение СВО и выбрали в качестве целей сотрудников Следственного комитета и Генерального штаба ВС РФ. Серебрякову поручили подготовку покушения на старшего следователя ГСУ СК России и полковника вооруженных сил вместе с его семьей. Обвиняемый должен был установить место их проживания, вести наблюдение и собрать самодельное взрывное устройство.

По материалам дела, в июле 2024 года Серебряков установил взрывное устройство под автомобилем офицера у жилого дома на улице Синявинской в Москве. После этого его сообщник привел СВУ в действие.

В результате взрыва пострадали военнослужащий и его супруга. Мужчина лишился части стоп, а женщине был причинен вред средней тяжести. Ущерб от теракта оценивается в 5 миллионов рублей.

Серебрякову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая приготовление к теракту, совершение террористического акта, незаконное обращение с взрывчатыми веществами и их изготовление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму