Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров

По итогам 2024 года их количество в мире выросло на 5,6% и достигло 3508 человек.

Количество долларовых миллиардеров в мире по итогам 2024 года увеличилось на 5,6% и достигло 3508 человек, что стало самым значительным ростом с 2020 года. Совокупное состояние богатейших людей планеты выросло на 10,3% и составило рекордные 13,4 триллиона долларов. Об этом сообщает исследовательская компания Altrata в своем докладе Billionaire Census 2025.

Россия заняла четвертое место в рейтинге, догнав Великобританию. В стране насчитывается 128 миллиардеров, а их общее состояние оценивается в 457 миллиардов долларов. За год число российских богачей выросло на 8,5%.

В Altrata отметили, что лидирующие позиции по количеству миллиардеров и объему их капитала сохраняет Северная Америка. На этот регион приходится 34,2% всех участников списка и 44% общего состояния мировых миллиардеров.

Авторы исследования также указали на растущую концентрацию богатства: 26 самых состоятельных людей мира, каждый из которых владеет капиталом более 50 миллардов долларов, контролируют 21% совокупных активов всех миллиардеров. Этот показатель увеличился на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что США удерживают первое место в мировом рейтинге Forbes с 902 миллиардерами, Китай находится на втором месте с 516, а Индия — на третьем с 205. Совокупное состояние всех миллиардеров на планете оценивается в 16,1 триллиона долларов, а трое самых богатых предпринимателей впервые превысили отметку в $200 млрд состояния.

