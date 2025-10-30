Риски возросли? Трамп выступает за ядерное разоружение

Фото: www.globallookpress.com/Louie Palu

Президент США ведет переговоры с РФ о снижении уровня стратегического вооружения.

Президент США Дональд Трамп продолжает выступать за ядерное разоружение. Об этом американский лидер заявил на борту самолета после встречи с главой КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане.

Трамп отметил, что не видит возрастания рисков, связанных с ядерным оружием, и подчеркнул, что Вашингтон продолжает диалог с Москвой на тему разоружения в сфере СЯС, его цитировали РИА Новости. Кроме того, президент США напомнил, что располагает испытательными полигонами для ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп приказал министерству войны немедленно запустить тестирование стратегического вооружения. Политик беспокоится из-за перспектив достижения Китаем уровня боевого потенциала, сопоставимого с американским.

Как отмечали аналитики Asia Times, еще одной угрозой Вашингтон мог счесть испытание Россией крылатой ракеты «Буревестник». Тестирование оружия с неограниченной дальностью полета и ядерной энергетической установкой может быть воспринято, как угроза неприкосновенности США.

