США задумались о показательном применении HIMARS для демонстрации силы Китаю

Американские военные рассматривают возможность демонстрационного удара в Южно-Китайском море.

Военно-морские силы США готовятся к проведению демонстративной операции с применением реактивных систем залпового огня HIMARS в акватории Южно-Китайского моря. Решение направлено на сдерживание усиливающегося влияния Китая в этом стратегически важном регионе. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США отдало распоряжение провести так называемую «демонстрацию силы». В материале отмечается, что пока не определено, по какому именно объекту может быть нанесен удар, если решение будет реализовано.

Источники подчеркнули, что операция преследует цель противодействовать военному и экономическому усилению Китая, а также продемонстрировать поддержку союзникам, включая Филиппины. Вашингтон считает важным защитить их суверенитет и право на рыболовство в спорных водах Южно-Китайского моря.

Регион давно остается одной из ключевых точек напряжения в Азии, где Китай и несколько соседних стран претендуют на одни и те же морские территории. Южно-Китайское море имеет стратегическое значение для мировых торговых маршрутов и военного присутствия США.

По сведениям источников CBS, сценарий с ударом HIMARS рассматривается как один из возможных, но его реализация не является приоритетом. Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером меры давления на Китай, включая ограничения на закупку российской нефти и поставки дальнобойного оружия Украине.

