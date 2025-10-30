«Иногда попадается»: актриса Татьяна Догилева о том, как справляется с критикой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Знаменитость поделилась забавной историей об одном негативном отзыве от зрителя, который заставил ее рассмеяться.

Без критики и нападок со стороны хейтеров не обходится ни одна знаменитость. Вопрос только, как к этому отнестись. Народная артистка России Татьяна Догилева на премьере финального сезона сериала «Вампиры средней полосы» поделилась с корреспондентом 5-tv.ru секретом, как ей удается спокойно относиться к негативным комментариям зрителей.

В шутку актриса назвала саму себя главным критиком, а не комментарии хейтеров. По мнению Догилевой, она заранее может предположить, какие нелестные отзывы могут написать пользователи.

«Ну, в общем-то я сама самый главный критик, а потом хейтерские комментарии», — смеясь ответила Татьяна Догилева.

На вопрос журналиста, насколько спокойно актриса относится к критическим высказываниям и как вообще ей удается избегать нападок со стороны поклонников, знаменитость дала короткий, но дельный совет.

«Я стараюсь не читать, потому что иногда попадается», — улыбчиво ответила народная артистка России.

После этого звезда фильмов «Покровские ворота», «Безбилетная пассажирка» и «Блондинка за углом» рассказала забавную историю об одном отзыве от зрителя.

«Я так сыграла в сериале <…>, и мне так нравилась остро характерная роль, которой я осталась довольна, пока не прочитала отзыв какого-то зрителя: „Все артисты хорошо, только Догилева плохо“. Мне было так смешно, потому что я делала ставку на эту роль. Но это ничего не значит, потому что через какое-то время коллега очень меня хвалил», — поделилась народная артистка России.

Актриса добавила, что комментарии могут оставлять какие угодно, но все дело в восприятии. По словам Догилевой, свое мнение она не считает истинно верным, однако «ориентируется на себя».

Один из вопросов СМИ затронул взаимоотношения Догилевой с дочкой Екатериной. Как отметила артистка, у них часто не совпадают мнения, например, в выборе сериалов.

«Мне приятно, когда совпадают наши мнения, но они часто не совпадают. Ей нравятся сериалы, которые я не приемлю. Но, с другой стороны, пару сериалов, от которых я в восторге, это я смотрела с ее подачи, имею в виду зарубежные», — добавила Догилева.

В третьей части полюбившегося сериала о вампирах актерский состав явно расширится. В новом сезоне будут показаны не только смоленские, но и уральские просторы, где назревает масштабный конфликт. Финал сериала обещает быть захватывающим: старые тайны всплывут на поверхность, новые угрозы заставят героев объединиться, а судьба каждого героя окажется под вопросом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мешает актрисе Татьяне Догилевой похудеть.

