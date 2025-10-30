Американец первым в мире преодолел северный спуск Эвереста на горных лыжах

Фото, видео: 5-tv.ru

Каждое мгновение могло стать для альпиниста-экстремала последним.

Американский альпинист первым в истории преодолел самый опасный в мире спуск на горных лыжах.

Десятилетиями эта задача считалась невыполнимой. Северный склон Эвереста Джим Моррисон покорил еще в середине октября. Но завораживающие кадры, снятые оскароносным режиссером, появились в сети только сейчас. Спуск занял больше четырех часов. И каждое мгновение могло стать для альпиниста последним. Ведь все попытки его предшественников закончились трагически.

Выдающееся достижение экстремал посвятил своей спутнице — исследователю «National Geographic» и горнолыжнице Хилари Нильсон. Вместе они покорили не одну вершину. Но три года назад альпинистка разбилась во время спуска в Гималаях.

