Началась встреча между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Переговоры лидеров двух стран проходят на авиабазе Кимхэ в Пусане.

Между США и КНР «может быть подписана торговая сделка» по итогам переговоров. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп после рукопожатия с Си Цзиньпином в ходе встречи в Южной Корее. Об этом сообщил телеканал CNN, отметив, что переговоры проходят впервые с момента личной встречи глав государств в 2019 году.

По информации источника, переговоры лидеров двух стран проходят на авиабазе Кимхэ в Пусане. Помимо обсуждения китайско-американских отношений, одним из ключевых вопросов стала ситуация вокруг поставок редкоземельных металлов.

Китай является основным поставщиком этих важнейших ресурсов, необходимых для производства высокотехнологичной продукции.

Ранее Пекин объявил о введении новых ограничений на экспорт редких элементов, что вызвало обеспокоенность американских властей. Чтобы минимизировать риски зависимости от китайских поставщиков, Министерство войны США приняло решение увеличить резервы стратегических материалов на общую сумму около одного миллиарда долларов.

В свою очередь, Китай стремится сократить собственную экономическую зависимость от Соединенных Штатов.

Кроме того, известно, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл на своем спецборте в Южную Корею рано утром 30 октября для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило информационное агентство КНР Xinhua.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, прибытие Трампа в аэропорт Республики Корея сопровождалось торжественной церемонией. До этого, находясь на бюорту своего самолета, американский лидер заявил о намерении снизить торговые пошлины на импорт из Китая по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению Трампа, у США с Китаем будут хорошие отношения при условии заключения справедливого соглашения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX