Ретро-футуризм и природные оттенки: как украсить елку к Новому году

Помимо дерева, оформления требуют дом и праздничный стол. В каком стиле встречают 2026 год современные дизайнеры?

Современный Новый год с точки зрения оформления пространства — это экологичность и индивидуальный подход. Об этом Life.ru рассказала дизайнер интерьера и декоратор Юлия Быкова. И объяснила, как реализовать тенденции экодизайна и создать праздничную атмосферу с помощью переработанных материалов и модных стилистических решений. Как отметила эксперт, если украшения для елки, стола и всей квартиры наделены особым смыслом для семьи, то используемые природные материалы и даже handmade-изделия могут выглядеть респектабельно.

Как пример, Быкова предложила поставить в гостиной елку, посаженную в горшок, а не спиленную, в загородном доме можно посадить дерево, которое впоследствии будет радовать близких каждый год. В тренде ретро-футуризм — новое прочтение решений шестидесятых годов прошлого века, а также сложные цветовые решения — серебро, графит, приглушенные тона хаки, коричневого, терракота, охры, белого и теплого бежевого — спокойная гамма.

Сдержанный фон можно разбавить яркими новогодними мазками — оранжево-мандариновый, красный, золотой. Эти оттенки поддержат символ наступающего года — огненную лошадь. Красочные штрихи украсят и новогоднюю елку. Она должна органично вписаться в интерьер, нарядить ее можно традиционными, но подходящими к дизайну комнаты гирляндами и игрушками. Пышное дерево с алыми бантами и золотыми шарами, очевидно, не впишется в минималистичный интерьер.

Желающие следовать за экотрендами могут выбрать елку с шишками, украшениями ручной работы и из природных материалов. Здорово, если в их создании поучаствует вся семья, и каждый отразит в своем творении памятный момент или выразит чувства. Главная цель, которая будет соответствовать трендам и подарит ощущение праздничного уюта, — это уникальность.

