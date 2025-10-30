«Не приветствую»: актриса Татьяна Догилева о зарубежных праздниках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»; 5-tv.ru

Знаменитость заверила, что знает все мистические поверья, связанные с Велесовой ночью.

Зарубежные праздники придутся по вкусу не каждому. Одни относятся к ним, как к традиционным русским, поэтому отмечают их, другие — не приветствуют, предпочитая отмечать только национальные. Второго мнения придерживается народная артистка России Татьяна Догилева. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере финального сезона сериала «Вампиры средней полосы».

В беседе с журналистом речь зашла о Велесовой ночи, которая считается древним славянским языческим праздником — аналогом Хэллоуина. По словам актрисы, она училась в классе с гуманитарным уклоном, поэтому знает про все мистические поверья, связанные с этим праздником.

«Я училась в историко-литературном классе, очень интересовалась историей. Конечно, я все это слышала и знаю», — поделилась Татьяна Догилева.

На вопрос корреспондента, что видит интересного для себя Татьяна в мистическом празднике Хэллоуин, знаменитость ответила, что является православным человеком, и зарубежные праздники «не приветствует»

«Я человек православный, хожу в церковь и молюсь, и все эти праздники (зарубежные — Прим. Ред.) не приветствую», — поделилась актриса.

Несмотря на то, что Татьяна Догилева редко выходит в свет, на премьере полюбившегося публикой сериала, актриса была открыта к СМИ. Она не только рассказала о новом сезоне проекта «Вампиры средней полосы», но и поделилась личным.

Также премьеру посетили Яна Чурикова, Евгения Дмитриева, Тимофей Носков, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Андрей Соколов, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Сиваева, Сергей Романович и другие знаменитости.

Немного о мистическом празднике Хэллоуин

Стоит отметить, что Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября. Его корни уходят в древний кельтский праздник Самайн. Кельты считали этот день концом лета и началом зимы, когда граница между мирами живых и мертвых становится тонкой. Традиционно в этот праздник люди надевают устрашающие костюмы и фонари из тыквы, чтобы отпугнуть злых духов.

