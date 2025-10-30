На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Максима

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчик страдает от приступов эпилепсии.

У нас с вами сегодня есть возможность помочь 14-летнему Максиму. Мальчик страдает от приступов эпилепсии. Подростку нужна сложная операция и дальнейшая реабилитация. Вот только стоит все это 2 519 500 рублей.

«Каждое утро мы начинаем с приема лекарств. Вот у нас здесь куча лекарств, куча всяких препаратов», — рассказала мама Максима Валентина Трунова.

Постоянно принимать множество лекарств Максим уже привык. Если пропустить хотя бы одну таблетку, может начаться приступ. И тогда мальчик задыхается, сотрясается от судорог и даже теряет сознание. Хотя родился он здоровым — эпилепсия внезапно проявилась в полтора года.

«Когда узнала я этот диагноз, конечно, паника была, страх. Было очень страшно. Это было просто ужасно смотреть на больного ребенка. Когда он бьется в приступах, и ты не можешь ему ничем помочь», — сказала мама Максима Валентина Трунова.

При эпилепсии в головном мозге возникают аномальные электрические импульсы. Из-за того, что у Максима таких импульсов много, приступы первое время случались часто и длились долго. При этом, теряя контроль над происходящим, мальчик мог сильно удариться.

«Даже и в больнице было. Головой назад падал. Ему зашивали голову тоже, потому что травма серьезная, об пол», — поделился папа Максима Алексей Трунов.

Спасением стала установка стимулятора блуждающего нерва. Это имплант, который подает в мозг электрические импульсы и предотвращает судороги.

«Как поставили стимулятор, уже они как-то вот пореже и не такие длительные. Он отходил от них быстрее и восстанавливался быстрее. Я считаю, что стимулятор все-таки он работает», — сказала Валентина Трунова.

Сейчас Максиму уже четырнадцать. Он учится в школе, где у него много друзей. Обожает рисовать и собирать из конструктора фигурки-трансформеры, увлекается оригами. А недавно освоил велосипед.

«BMX — он трюковой. Может даже делать трюки. Еще надо тренироваться, но я уже близко к трюкам», — поделился Максим Трунов.

Но в последнее время состояние Максима ухудшается. И это может перечеркнуть все, чего он с таким трудом добился. Устройство, которое помогало ослабить или вовсе предотвратить приступы, больше не работает.

«Генератор в настоящее время перестал функционировать из-за того, что разрядился. Это, по сути дела, как банк заряда, который постепенно со временем расходуется, нужно менять его», — объяснила врач-нейрохирург Эльза Фатыхова.

Если в уже установленном стимуляторе заменить генератор, то эпилептические очаги снова можно будет взять под контроль. Но операция и последующее лечение стоят 2 519 500 рублей.

«Сами мы не справимся, нет. Это очень большая сумма. Нам непосильно собрать такую сумму денег. Это очень тяжело. Я работаю медсестрой, у меня не такая уж большая зарплата», — сказала мама Максима.

«Если просят помощи, я тогда стараюсь всегда всем помогать. Поэтому верю, что и другие такие же люди, кроме меня, их очень много у нас в России, такие есть, которые помогут», — поделился папа Максима.

Мы с вами, все вместе, можем помочь Максиму избавиться от мучительных проявлений болезни и снова радоваться жизни.

Давайте вместе поможем Максиму. Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 46-40. Большое вам спасибо!