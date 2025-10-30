Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 150-й дивизии группировки войск «Южная» уничтожили укрепленные позиции и пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведывательные подразделения при помощи дронов обнаружили позиции украинских боевиков на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища. После получения координат один из расчетов РСЗО выдвинулся в район применения, развернул боевую машину из походного положения и выполнил залп осколочно-фугасными снарядами по выявленным целям.

Другой расчет «Града» осуществил ночной обстрел заранее разведанных позиций противника 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Цели успешно были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

