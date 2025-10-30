Трамп заявил о строительстве Южной Кореей атомной подводной лодки для США

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также Сеул обещал выплатить Вашингтону 350 миллиардов долларов в качестве компенсации за снижение тарифов.

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с Республикой Корея, в рамках которой страна построит для Соединенных Штатов атомную подводную лодку, заменив «старомодные дизельные субмарины». Об этом глава Белого дома написал 29 октября в своей соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что Сеул также согласился выплатить Вашингтону 350 миллиардов долларов в качестве компенсации за снижение тарифов и обязался закупать крупные объемы нефти и газа, направив свыше 600 миллиардов долларов инвестиций в американскую экономику.

Президент отметил, что достигнутые договоренности способствуют укреплению сотрудничества между двумя странами. По его словам, военный альянс США и Южной Кореи стал сильнее, чем когда-либо прежде.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что строительство атомной подлодки станет важным шагом в деле повышения обороноспособности региона и позволит увеличить маневренность флота по сравнению с имеющимися дизельными субмаринами.

Ранее Соединенные Штаты и Южная Корея заключили торговое соглашение на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трамп отметил, что встреча с южнокорейским лидером прошла продуктивно и позволила сторонам прийти к взаимовыгодным решениям.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле оценили шаги США к урегулированию конфликта между КНДР и Южной Кореей. Глава Белого дома в рамках встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Меном обещал разрешить конфликт на Корейском полуострове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX