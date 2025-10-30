«Не от котлет, а от лет»: что мешает актрисе Татьяне Догилевой похудеть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»; 5-tv.ru

Звезда советского фильма «Блондинка за углом» не готова пойти на экстремальное преображение ради съемок в кино.

Народная артистка России Татьяна Догилева не готова побрить голову ради съемок. Кроме того, она поделилась, что возраст мешает ей похудеть. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере финального сезона сериала «Вампиры средней полосы».

По словам Догилевой, экстремальное преображение в виде бритья головы, как это было в первом сезоне, ей не требуется. И дело не только в возрасте, но и в уменьшенном количестве съемочных дней, а также в огромных возможностях современного грима, операторской и монтажерской работ.

«Брить, конечно, нет, потому что я актриса возрастная, совершенно нет такой роли, чтобы я побрилась. <…> И не стоит — мои роли сейчас небольшие — шесть съемочных дней у меня было в этом сезоне. Я была бритая в первом сезоне, и прекрасно обошлись пластическим гримом. Сейчас так много приспособлений и достижений и в гриме, и в видео, что это совершенно от меня не требуется. Все свои подвиги я уже совершила в другие годы моей карьеры», — смеясь сказала актриса.

На вопрос одного из журналистов, как сейчас актриса ухаживает за собой и есть ли в ее жизни спорт, Татьяна Догилева рассказала, что делает по утрам зарядку и иногда занимается скандинавской ходьбой, но «без фанатизма».

Как в шутку отметила звезда советского фильма «Блондинка за углом», хуже всего ей удается контролировать свой вес.

«К сожалению, я плохо управляю своим весом. Конечно, мне хотелось худеть, потому что каждый раз, глядя на экран, я понимала, что не достигла своей цели», — улыбчиво поделилась Татьяна.

Любительница посмеяться не обошлась без юмора и в вопросе с похудением, назвав возраст главной причиной неудачи в избавлении от лишних кило.

«Возраст. Все по-другому работает, уже не от котлет, а от лет», — добавила народная артистка России.

