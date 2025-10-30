Оксюморон в Петербурге: шум из театра глухих стал причиной судебного иска

В Петербурге шум из театра глухих стал причиной судебного иска

Жители дома жалуются на громкие репетиции и выступления труппы.

В Петербурге разгорается довольно необычный скандал. Спокойствие жителей одного из домов закончилось, когда у них по соседству появился Театр глухих. Культурное заведение оказалось слишком громким для жилого дома. Это проверил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Далеко не самый известный театр Петербурга. Со сцены, как и везде, звучит великий и могучий, только немой. Здесь одновременно и коллективы по жестовому пению, хореографии, студия буффонады репетирует новый спектакль — историю жизни глухих с первых дней жизни.

«Школьники, потом студенты, потом про любовь, потом про несчастную жизнь и до старости», — объяснил режиссер АНО «Санкт-Петербургский театр глухих» Александр Левит.

Театр расположен в многоэтажном доме. И такое соседство совсем не устраивает жильцов из-за постоянного шума. Потому что актерам с нарушениями слуха важно чувствовать ритм от звуковой волны.

«У глухого человека есть чувство музыки. Через вибрацию внутри», — прокомментировала актриса АНО «Санкт-Петербургский театр глухих» Александра Пешина.

Едва ли не каждый спектакль переходит в веселый капустник с песнями и плясками, жалуются соседи. Шумно бывает и в новогодние дни, и во все праздники.

«Зрительный зал очень маленький, всего на 40 мест, и это же основная репетиционная площадка. Здесь актеры собираются каждый день», — рассказал Роман Ишмухаметов.

Шум настолько мешает жить, что один из жителей, программист, постоянно работающий из дома, подал на театр в суд.

«Сначала я пошел с ними поговорить, ну как бы обсудить, что-нибудь хотя бы сказать, ну хотя бы не ставьте ночью, это какой-то уже совсем перебор», — поделился житель дома Роман Мастеров.

Впрочем, сами актеры говорят, что они не нарушают режим тишины. Если и бывает громко, то только в пятницу, когда сюда приходят заниматься дети.

«Есть закон, что мы имеем право включать музыку до девяти или до десяти вечера, если я не ошибаюсь», — сказал руководитель ансамбля жестовой песни «Волна» Роман Лелюк.

А после этого времени, уверяют в театре, никакой музыки не звучит. Актеры и рады бы переехать из жилого дома, мечтают о своем отдельном здании, но поскольку труппа не государственная, денег на переезд, расселение или строительство новой площадки им никто не выделит.

«В данный момент в России всего одно здание театра во Всероссийском обществе глухих, но не государственное учреждение, НКО. А нам нужно конкретное учреждение культуры. У нас в данный момент этого нет», — заявил директор и художественный руководитель АНО «Санкт-Петербургский театр глухих» Владимир Бочаров.

Сейчас театр занимает помещения на правах безвозмездной аренды от города. Юристы говорят: чтобы доказать в суде, что царство тишины так мешает миру звуков, придется предоставить немало доказательств.

«Это можно подтвердить только какими-либо замерами, либо с применением Роспотребнадзора и специализированных государственных организаций», — объяснил юрист по вопросам ЖКХ Александр Сметанин.

Пока найти общий язык, кажется, нереально.

«Конечно, это звучит в некоторой степени абсурдно, что театр глухих громко слушает музыку. Такой вот оксюморон, но тем не менее с таким столкнулись», — рассказала житель дома Наталья Григорьева.

Первое заседание суда о выселении театра из жилого дома назначено на 11 ноября.