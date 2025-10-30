Ураган «Мелисса» обрушился на побережье Кубы

Фото, видео: Reuters/Alexandre Meneghini; 5-tv.ru

Эвакуированы свыше 700 тысяч жителей, пострадали целые районы.

Мощнейший за последние 174 года ураган обрушился на побережье Кубы. «Мелисса» оставила после себя катастрофические разрушения. Эвакуированы больше 700 тысяч жителей. Ураган сравнял с землей целые районы.

Материальный ущерб только предстоит подсчитать. А я напомню, что до этого «Мелисса» прошлась по Доминикане, Гаити и Ямайке, там есть погибшие.

Ранее, писал 5-tv.ru, ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли. Завораживающие кадры были сделаны с борта Международной космической станции. Стихию удалось снять даже изнутри. Из-за непогоды восемь кораблей ВМС США, участвовавших в антинаркотической операции у побережья Венесуэлы, были вынуждены изменить курс и свернуть с намеченного маршрута. Между тем, разрушительная сила урагана уже проявилась на земле: в Доминиканской Республике стихия уничтожила более 750 домов, оставив множество людей без крыши над головой. Последствия урагана будут ощущаться еще долго.

