Слишком много? В России хотят ввести норму жилплощади для домашних животных

Закон позволит штрафовать владельцев, которые содержат большое количество питомцев в антисанитарных условиях, и даже изымать их из квартир.

Для хозяев домашних питомцев вводится норматив, который должен ограничить количество животных в квартире. На одну собаку или кошку не менее 18 квадратных метров. А вот пожаловаться на нарушителей могут даже соседи. И штраф планируется существенный. Все детали выяснила корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Оглушительный лай, невыносимый запах, повсюду грязь и фекалии. В этой квартире во Владимире хозяйка держит взаперти больше 20 собак. Соседи жалуются: из-за такого количества животных страдает весь подъезд. Причем ни одну из собак на улице никогда не видели. И естественные нужды они справляют над головой у соседей.

«Вот в этом месте у нее сидят все собаки. Когда дверь открывается, они все вылетают в коридор. И сикают. Сегодня не течет, но вон видите, текло все», — рассказала соседка.

Однако хозяйка ничего страшного в этом не видит, на жалобы не реагирует. И это не единичный случай — когда владелец не справляется с содержанием животных, потому что в квартире их слишком много.

Вот только «много» — это сколько? В законе не прописано. В Госдуме предлагают ввести норматив — минимум 18 квадратных метров на каждое животное. Правда, непонятно, а как это потом проверить?

«Все, что связано с контролем того, что происходит в вашей квартире, зачастую этому контролю как раз-таки не поддается. Потому что право частной собственности, право на недопуск в жилище третьих лиц, посторонних лиц без разрешения суда», — объяснил юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Вообще идея не новая. Ввести такое уже пытались в регионах. Например, в Еврейской автономной области разрешена одна собака на 12 квадратных метров. Хотя даже для человека нормы куда скромнее.

В Москве, например, всего десять квадратов. Таковы санитарные требования. А ведь как раз в них-то все и дело.

«Возможна передача паразитов тем людям, которые находятся в одной квартире, когда большая скученность животных и не всегда достаточная уборка производится», — отметил вирусолог Георгий Викулов.

Законопроект позволит изымать животных, которые содержатся в антисанитарных условиях. В число правонарушителей могут попасть и волонтеры, которые устраивают домашние приюты.

У Евгения из Красноярска в квартире площадью чуть более 30 квадратных метров — 14 кошек.

«Понимаете, когда я развелся последний раз, я понял, как же хорошо, никто не мотает тебе нервы, придешь домой, кошки тебя облепят. Кому они мешают, мои коты и кошки, денег у меня хватает», — рассказал Евгений Кутаков.

«Прежде всего, это ударит по зоозащитникам. Людям с симпатией, которые подбирают всех животных, стерилизуют, пытаются их пристроить», — заявила зоозащитница Наталья Соловьева.

А как быть, если, уезжая в отпуск, хочешь оставить своих питомцев у друзей, особенно если у них тоже есть животные? Хватит ли места, если каждому надо по 18 квадратных метров? Тонкостей много. И владельцы животных очень надеются, что все нюансы вовремя учтут до того, как законопроект будет окончательно принят.