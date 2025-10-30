Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»

Фото: 5-tv.ru

Кодовое слово может быть связано с военными действиями или учениями.

Российская радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала в эфир новое закодированное сообщение после заявления президента России Владимира Путина об испытании уникального подводного стратегического оружия «Посейдон». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает деятельность радиостанции.

В 18:38 по московскому времени в эфире был передан набор букв и цифр, а также одно слово.

«НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212», — передала радиостанция УВБ-76.

Перед этим российский лидер заявил, что что такого оружия как «Посейдон», нет ни у кого в мире и в ближайшее время вряд ли появится. Он также отметил, что беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой существенно превосходит мощность ракеты «Сармат». Кроме того, «Посейдон» невозможно перехватить.

Радиостанция УВБ-76 (она же «Жужжалка» — Прим. Ред.) известна своими загадочными сигналами и закодированными сообщениями. Любители конспирологических теорий активно следят за «жужжанием» и пытаются найти смысл или скрытую информацию в переданных кодах.

УВБ-76 на протяжении 23 часов и десяти минут в сутки передает монотонные сигналы. При этом в эфире иногда раздаются короткие сообщения с кодовыми словами, которые, по мнению экспертов, могут быть связаны с военными действиями или учениями.

