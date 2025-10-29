Посольство РФ осудило решение Франции об экстрадиции Касаткина в США

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Дипведомство продолжит оказывать российскому спортсмену необходимую поддержку.

Посольство России во Франции считает отказ парижского суда в освобождении из-под стражи баскетболиста Даниила Касаткина в США предвзятым отношением французских властей по отношению к РФ. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

В ведомстве указали, что суд проигнорировал веские доводы защиты баскетболиста, которые напрямую свидетельствуют о его невиновности. У российской стороны это вызывает сомнения в приверженности французского правосудия принципам непредвзятости и отсутствия политической ангажированности.

В посольстве уточнили, что до тех пор, пока спортсмен будет находиться на территории Франции, ему продолжат оказывать всю необходимую поддержку.

Российского 26-летнего баскетболиста Даниила Касаткина 21 июня 2025 года задержали в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. Его подозревают в мошеннических действиях, направленных против американских компаний и госучреждений. По предварительным данным, спортсмену может грозить тюремный срок до 25 лет.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сам Касаткин продолжает отрицать свою вину.

