Инопланетный гость: что известно о комете 3I/ATLAS и когда ее можно будет увидеть

Фото: www.globallookpress.com/NASA/ESA

Вокруг объекта уже возникло множество гипотез — вплоть до того, что это может быть искусственная межзвездная платформа или разведывательный зонд.

3I/ATLAS — загадочный космический объект, который уже успели окрестить «межзвездным кораблем». Он способен перемещаться между различными звездными системами. Астрономы в Чили наблюдали звезды и пришли к выводу, что «Атласу» около 7,5 миллиардов лет.

Ави Леб, астрофизик из Гарварда, высказывает предположение: 3I/ATLAS может быть либо настоящим кораблем инопланетян, либо уникальным космическим телом с собственной эволюцией.

Человечество впервые заметило 3I/ATLAS 1 июля 2025 года во время обзора неба с помощью системы телескопов ATLAS. Эти обсерватории расположены на Гавайях, в Южной Африке и Чили. Уже в июне удалось отследить движение кометы вдоль границы созвездий Змеи и Стрельца. По снимкам исследователи нашли ее на фото от 25 и 29 июня 2025 года. К Марсу объект приблизился 3 октября, а совсем скоро его можно будет наблюдать и на ночном небе Земли.

Что это такое на самом деле?

На самом деле ученые пока знают о нем очень мало. По большинству признаков это космическое тело похоже на комету, но существуют и альтернативные версии. Проще говоря, с полной уверенностью утверждать, что 3I/ATLAS — комета, нельзя. Ему дали собственное обозначение: I от английского Interstellar — «межзвездный».

Это уже третий межзвездный объект, зафиксированный системой телескопов ATLAS — так расшифровывается название проекта. Первые два — Оумуамуа и комета Борисова.

3I/ATLAS вызвал массу спекуляций. Большинство астрономов склонны считать его кометой. Однако астрофизик из Гарварда Ави Леб заметил необычные особенности: маневр Оберта в движении объекта, высокую яркость и ретроградное движение. На основании этого он предположил, что 3I/ATLAS может быть НЛО. Это далеко не первый раз, когда Леб делает громкие заявления о внеземных объектах, активно привлекая внимание к себе и своей команде, в то время как другие ученые лишь скептически качают головой.

Согласно данным портала TheSkyLive, 28 октября в 17:30:15 3I/ATLAS находился на расстоянии примерно 346 430 455,5 километра от Земли. Уже через мгновение комета приблизилась на несколько метров. Вечером того же дня 3I/ATLAS находился в созвездии Девы.

В NASA уточняют, что ближайшее сближение кометы с Солнцем ожидается 30 октября 2025 года. То есть где-то между 29 и 30 октября 3I/ATLAS будет максимально близок к нашей главной звезде, после чего начнет удаляться. Издание Prime Timer уточняет точное время этого события — 14:47 по московскому времени 29 октября.

Когда можно увидеть «инопланетный корабль» 3I/ATLAS?

С 30 октября по 17 ноября комету можно будет увидеть на утреннем небе, с 5 до 7 часов, над юго-восточным горизонтом, в том числе и из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

В ноябре–декабре 2025 года объект выйдет из зоны яркого солнечного света и станет доступен для более детальных наблюдений.

После прохождения перигелия 3I/ATLAS начнет удаляться от Солнца, но в ближайшие недели она подойдет ближе к Земле, предоставив астрономам уникальную возможность изучить ее состав и происхождение. Ученые также прогнозируют возможные изменения кометы — рост ее размеров и яркости, вызванный газовым хвостом.

