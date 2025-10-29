Фото: 5-tv.ru

Болеющие часто совершают распространенные ошибки в лечении насморка, игнорируя правила самопомощи и рискуя осложнениями. Подробнее об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-оториноларинголог Нияз Мухамадьяров.

Растворы и капли — в меру

По словам специалиста, начинать лечение следует с промывания носовых слизистых готовыми солевыми растворами по инструкции, а также поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне 40–60% с помощью увлажнителя и пить не менее полутора-двух литров воды ежедневно при отсутствии противопоказаний, чтобы предотвратить пересыхание слизистых. При этом полноценное лечение должен назначать врач после осмотра.

Одна из самых частых ошибок, по словам эксперта, — злоупотребление сосудосуживающими препаратами дольше недели, что может вести к привыканию организма и зависимости от них, хотя они быстро восстанавливают дыхание.

Самолечение — мимо

Другая повсеместная проблема — самостоятельное назначение антибиотиков при насморке, особенно когда выделения из носа приобретают зеленоватый или желтоватый оттенок. Врач подчеркнул, что насморк обычно вызывают вирусы, а антибиотики эффективны против бактерий, поэтому их применение при ОРВИ бесполезно и способствует развитию устойчивости микроорганизмов к этим препаратам. Изменение цвета выделений из носа само по себе не служит поводом для приема этих средств.

Резкость не поможет

Сильное высмаркивание также опасно, поскольку резкое повышение давления в носовых ходах может спровоцировать попадание инфицированной слизи в евстахиеву трубу, соединяющую носоглотку со средним ухом, и увеличить риск развития отита — воспаления среднего уха.

Не рекомендовал врач и прогревать нос, так как это ускоряет кровообращение, усиливая воспалительные процессы в слизистых. Такой способ может улучшить самочувствие только на короткое время, однако позже он повышает шансы распространения инфекции через кровоток.

Важно вовремя отдыхать

Многие не отдыхают во время насморка, продолжая работать и заниматься привычными делами. Однако в этот период организм сосредотачивается на борьбе с инфекцией, и любая нагрузка ослабляет защитные силы, поэтому важно давать себе передышку.

Существуют тревожные симптомы — так называемые «красные флаги», при которых стоит немедленно обратиться к врачу. К ним относятся насморк, длящийся более недели без улучшений, сильные головные боли, отек в области лба или щек, заложенность уха, а также ухудшение состояния после временного облегчения. Консультацию по своему состоянию здоровья можно получить очно или онлайн через телемедицинские сервисы.

