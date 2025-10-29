Дело актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков направили в суд

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Дата начала рассмотрения еще не определена.

Уголовное дело о контрабанде наркотиков против актрисы Аглаи Тарасовой направили в суд для рассмотрения. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, дело рассмотрит Домодедовский суд. Дата проведения слушания в данный момент неизвестна.

До этого в МВД сообщали, что Тарасову задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом 28 августа. Внутри курительного аппарата обнаружили 0,38 грамм масла каннабиса. В дальнейшем следствие предъявило актрисе обвинение по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.

При этом Домодедовский суд Подмосковья избрал Тарасовой запрет определенных действий. Так, ей нельзя выходить из места жительства ночью, а также пользоваться средствами связи, без учета вызова экстренных служб.

В суде Тарасова заявляла, что «совершила большую ошибку», раскаиваясь. Знаменитость просила избрать ей запрет определенных действий, та как она содержит бабушку и дедушку. В сентябре у звезды должны были начаться съемки в трех кинокартинах.

