Умер театральный сценарист Мюррей Медник

В США на 87-м году жизни умер драматург, писатель и театральный режиссер Мюррей Медник, один из пионеров театрального движения Off-Off-Broadway. Об этом сообщил портал MSP.

Медник родился в Нью-Йорке, окончил Бруклинский колледж и начал писать пьесы в 1960-х годах. Вместе с Сэмом Шепардом он стал одной из центральных фигур андеграундной театральной сцены. Именно Медник поставил пьесу Шепарда «Мотор!» с Патти Смит в главной роли.

За свою карьеру он создал более 30 пьес, среди которых — «Маяковский и Сталин», «Шрам» с Эдом Харрисом, а также несколько постановок, с успехом шедших в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Тель-Авиве.

Медник также работал в кино и на телевидении — участвовал в создании культового сериала 1970-х «Видения» и ситкома «Староста класса».

Лауреат престижной театральной премии Obie, Мюррей Медник основал собственную театральную мастерскую в Лос-Анджелесе и воспитал не одно поколение драматургов.

Off-Off-Broadway — это театральное движение, возникшее в Нью-Йорке в конце 1950-х — начале 1960-х годов в ответ на коммерциализацию и консерватизм традиционного Бродвея и даже Off-Broadway. Это движение характеризуется экспериментальным и авангардным подходом к театру, свободой творческого выражения, низким бюджетом и использованием нестандартных площадок, таких как кафе, подвалы, гаражи, частные квартиры и уличные пространства.

