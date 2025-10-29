Умер французский актер и режиссер Филипп Коллин

Фото: Кадр из к/ф «Каверзы», реж. Стефан Эллиотт, 1993 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он ушел из жизни за месяц до своего дня рождения.

Во Франции на 94-м году жизни скончался актер, режиссер и сценарист Филипп Коллин. О смерти культурного деятеля сообщил портал IMDb, передает «Российская газета».

Филипп Коллин родился в 1931 году в Париже. Он стал выпускником Института высших кинематографических исследований. Коллин начал карьеру в 1950-е как ассистент режиссера, а уже в конце 1960-х стал снимать собственные фильмы.

За несколько десятилетий работы Коллин создал более сотни программ для кино и телевидения, а также получил признание как кинокритик. В 2009 году он был удостоен аудиовизуальной премии SCAM — за вклад в развитие французского кино и тележурналистики.

Среди заметных проектов режиссера — байопик «Последние дни Иммануила Канта», драма «В безвыходном положении», фильмы «Гражданские войны во Франции», «Банкирша» с Роми Шнайдер и «Затухающий огонек».

Филипп Коллин умер в октябре 2025 года, менее чем за месяц до своего 94-летия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.