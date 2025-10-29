Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Данные установки, по ее словам, лишают представительниц прекрасного пола жизненных перспектив.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала бороться с «идеологией эгоизма», которую, по ее словам, сегодня активно навязывают женщинам под видом свободы и прогресса. Об этом дипломат заявила на международном форуме «Женщины за сохранение традиций», передает РИА Новости.

«Нам нужно с этим бороться — с навязыванием идеологии, когда женщину заставляют думать, что она только сама для себя. Нет, это настолько сужает те возможности, которые есть у женщины», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что подобная идеология исходит от тех, кто считает себя прогрессивными и выступающими за свободу женщин, однако на деле лишает их жизненных перспектив.

«Это будет задачей поколения, которое представляем мы и которое идет за нами — борьба с навязанной идеологией, сужающей возможности женщин, и формировать среду, где естественные, прожитые веками возможности женщины займут свое место. Женщина может быть всем, кем она захочет быть», — заявила Захарова.

