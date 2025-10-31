Забудьте о грусти и унынии: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 3 по 9 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Позитивная неделя, хорошие звезды будут и в праздничные дни, и в рабочие. Лучшие дни для активности — понедельник, вторник, среда и воскресенье. Будьте внимательнее с двумя звездами болезней в четверг и воскресенье. Да и вообще четверг и пятницу постарайтесь слишком сильно не занимать.

Понедельник, 3 ноября 2025 года

День Огненной крысы

Счастливая звезда Желтого охвата и небесной сокровищницы поддерживает этот день, дополняя благоприятную пару небесной добродетели и добродетели месяца. Такая россыпь светлых звезд дает все основания рассчитывать на поддержку в переездах, перелетах, начале важных дел, всех инвестиционных и финансовых вопросах, переговорах, подписании контрактов, сборе долгов, земляных работах, свадьбах, и всех важных вопросах.

Луна вступает в свой зенит и близится к полнолунию, давая дополнительную поддержку в решении денежных вопросов. К тому же во всех началах вам будет помогать звезда направляющей матрицы Джи Фу, которая способствует обучению, духовному росту, решению проблем. В этом дне скрыт любимый сюрприз китайских мастеров — если активно поработать сегодня, можно получить дополнительные бонусы удачи в ближайшее будущее.

Совет книги перемен: уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

Вторник, 4 ноября 2025 года

День Огненного быка

Звезда Малого красного охвата вместе со звездой богатства и процветания попадают в плохую компанию банды Красного Феникса и абордажного крюка. И хотя на первый взгляд хочется порадоваться и активно поработать в этот день, но все же излишне перенапрягаться не стоит.

Избегайте решения важных финансовых вопросов — деньги в структуре дня получают наказание, есть риск получить не те суммы, на которые вы рассчитываете. Работа с документами может пройти хорошо, также это прекрасный день для планирования, загадывания желаний о богатстве, сдачи экзаменов.

Совет книги перемен: стратегия успешного следования и подчинения. Подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

Среда, 5 ноября 2025 года

День Каменного тигра

Благоприятные звезды двух добродетелей поддерживают этот день наряду с Желтой сетью, Красным сандалом. Это прекрасный день для начала ремонта, важных дел, решения денежных вопросов.

Совет книги перемен: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.

Четверг, 6 ноября 2025 года

День Земляного кролика

Несмотря на очень многообещающую комбинацию счастливых звезд, обладает очень слабой энергией из-за того, что это последний день осени по китайскому лунно-солнечному календарю. К тому же, здесь оказывается звезда болезней, которая дает ухудшение самочувствия и проблемы в диагностике недомоганий. Лучшим выбором в такой день может быть отдых.

Совет книги перемен: стратегия точных движений. Чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

Пятница, 7 ноября 2025 года

День стального дракона

Сложный противоречивый день со сталкивающимися энергиями. Из-за встроенных противоречий он не может поддержать знаменательных дел. Он проходит под 23 лунной стоянкой Духа — она считается неблагоприятной и подходящей только для похорон. Он может подойти для планирования и отдыха, слишком сильно напрягать себя и других людей в такой день не следует.

Совет книги перемен: стратегия сохранения успеха в период процветания. Путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

Суббота, 8 ноября 2025 года

День Золотой змеи

День вступает в противоречие с энергией месяца — свинья спорит со змеей. Поэтому на таких энергиях что-то важное начинать будет опрометчивым решением. Структура дня нестабильная, меняющаяся и может подкинуть неожиданные сценарии. События будут развиваться быстро и неожиданно. Будьте начеку.

Совет книги перемен: стратегия управления мощными ресурсами. Вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

Воскресенье, 9 ноября 2025 года

День Водной лошади



Позитивная звезда Желтого охвата поддерживает энергии дня и дает надежду на успешное завершение начатого сегодня. Звезда болезней вносит свои корректировки — медицинские вопросы лучше решать в другой день. Зато он хорош для путешествий, земляных работ, переезда в новый дом и свадьбы. Дела, начатые в это воскресенье, закончатся успешно.

Совет книги перемен: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

