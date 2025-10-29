Путин встретился с участниками СВО в военном госпитале в Москве: главное

Фото, видео: Кормилицына Кристина/ТАСС; 5-tv.ru

Президент затронул такие темы, как присутствие иностранных журналистов в зоне спецоперации и испытания подводного аппарата «Посейдон».

Сразу два котла готовы замкнуться вокруг украинских боевиков — в Красноармейске и Купянске. Чтобы показать в какое положение загнал своих подчиненных Зеленский, Россия готова приостановить боевые действия и пустить в эти районы украинских и западных журналистов.

Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения военного госпиталя в Москве. Президент добавил, что Киев должен принять решение о судьбе своих военных, как это было сделано в ситуации с боевиками на заводе «Азовсталь». Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь продолжит.

Приезд президента в госпиталь — это одно из тех мероприятий, которые явно не были запланированы давно. Бойцы с верховным главнокомандующим встретились в вестибюле, и Владимир Путин сразу решил начать с благодарности за подарки на день рождения.

«Хотим вас поблагодарить за этот подарок. Всегда всем приятно получать подарки, это само собой разумеется. Но для меня было необычным, что вы находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые по сути дела, спасли вам жизнь», — сказал российский лидер.

Иконы написаны на плитах бронежилетов. На каждом — следы от осколков и пуль. Каждая весит около 15 килограммов. Видно, что президент относится к ним очень трепетно. Плита с Георгием Победоносцем принадлежит Руслану Колыванову, военному разведчику. Он тоже в госпитале, но встать пока не может из-за ранения.

Уже за общим столом, во время чаепития, Владимир Путин рассказал бойцам об общей обстановке в зоне СВО. Многое им известно от сослуживцев и друзей в действующей армии, но президент говорит и о том, что пока знают единицы — в том числе о предложении для всех мировых СМИ.

«Они не против, Андрей Иванович, не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит. Убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, и с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло бы соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих. Так, как они это когда-то сделали в „Азовстали“. Такая возможность у них будет», — заявил президент России

В котлах, которые создала российская армия вокруг Купянска и Красноармейска, находится почти полсотни украинских бригад — тысячи человек. Выйти к своим возможности у них больше нет. Только вот киевский режим катастрофу своих подразделений не признает. Россия, же, как не раз говорил Владимир Путин, к поверженным врагам всегда относится милосердно. И пресса может убедиться в этом своими глазами.

«Мы готовы в определенные точки их подвести, с тем, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли. Самое главное — это избежать провокации с украинской стороны, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», — подчеркнул Путин.

Поговорил с разведчиками президент и о стратегических вещах, в том числе и оружии, приоткрыв завесу тайны о новейшей ракете неограниченной дальности «Буревестник». Еще несколько лет назад, когда Владимир Путин впервые рассказал о ней, на Западе в ее существование мало кто поверил. Компактный ядерный реактор, запускающийся за минуты и секунды, казался фантастикой. Теперь же это реально работает.

«Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете „Буревестник“, уже используется в космических программах. Так что, это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке и в народном хозяйстве в будущем», — отметил российский лидер.

А вот следующая новость, судя по всему, будет обсуждаться во всем мире еще долго. Первые испытания прошло еще одно стратегическое оружие — «Посейдон». Его можно назвать ядерно-ядерной безэкипажной подводной лодкой. И двигатель, и боеголовка — атомные.

«Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени», — подчеркнул Путин.

Больше того, мощность боеголовки «Посейдона» превышает все, что есть на вооружении любой страны мира.

«Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата, в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует», — заявил российский лидер.

Все это, как подчеркнул президент, основы безопасности и обороноспособности страны. И к тому, и к другому бойцы, сидящие напротив Владимира Путина, имеют непосредственное отношение. Уже под конец длительной беседы, результаты которой наверняка станет главной новостью этой недели, разведчики попросили президента рассмотреть предложение о присвоении их 127-й бригаде разведки почетного наименования Гвардейская.

