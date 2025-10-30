На Украине энергосистема приходит в негодность

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Grigoriev

Сложная ситуации привела к введению графика почасовых отключений в ряде регионов страны.

Украинская энергосистема окончательно потеряла стабильность в обеспечении достаточных перетоков эклекртической мощности по всем регионам. Об этом написало издание EADaily.

По информации источника, Украина импортирует и экспортирует электроэнергию в то время, как веерные отключения продолжаются. При этом импорт из Евросоюза (ЕС) и запуск всех реакторов АЭС не решают проблему.

В «Укрэнерго» отметили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде регионов Украины вынужденно придется ввести графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

«В тех же регионах, где действуют графики почасовых отключений, в период с 07:00 до 22:00 сегодня применяются также графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — добавили в ведомстве.

Помимо этого, в ДТЭК — крупнейшей частной энергетической компании Украины, заявили, что отключения состоятся в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

В свою очередь украинские компании снова занялись экспортом электроэнергии, а ее импорт уменьшили. По данным европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), у Незалежной в планах получение из-за границы 12,2 ГВт-ч, а на экспорт уйдет восемь ГВт-ч.

В издании отметили, что экспорт довольно высок, а спрос низок, тогда как импорт — в пиковые часы. Данные европейского оператора показывают, что на Украине создается избыток электроэнергии, который не получается доставить в другие регионы.

Экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец в соцсетях отметила, что наибольшие дефициты электроэнергии наблюдаются в центре и на востоке Украины, где потеряна значительная мощность электрогенерации и сосредоточена энергоемкая промышленность. По ее словам, сократить дефицит в этих регионах за счет импорта электроэнергии физически невозможно по причине технических ограничений системы передачи.

Ситуация, как пояснила Буславец, была бы обратной, если бы вовремя состоялся конкурс на новую генерирующую мощность, которую строили бы в определенных местоположениях. Она смогла бы ответить потребностям системного оператора «Укрэнерго» для баланса энергосистемы.

Импорт электроэнергии приходит на Украину с запада. К тому же две из трех оставшихся АЭС находятся на Западной Украине. Они стали основными источниками электроэнергии. Так, только запад страны обеспечен энергией. Остальные территории в большей мере зависят после потери части ТЭС и ТЭЦ от линий, которые соединяют регионы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина может столкнуться с проблемами с отоплением предстоящей зимой.

