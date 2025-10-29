«Я вижу демонов»: вице-президент США признался, что верит в потусторонние силы

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Джей Дэвид Вэнс старается оставаться «на стороне света».

Вице-президент США Джей Дэвид Вэнс верит в существование невидимых сил, влияющих на жизнь людей. Об этом он сам признался во время интервью New York Post. Он отметил, что некоторые события невозможно объяснить с точки зрения науки.

«Я твердо верю, что существуют вещи, которые мы не можем объяснить, и если кто-то другой видит в этом инопланетян, я вижу ангелов или демонов», — заявил политик.

По словам Вэнса, духовные силы присутствуют в физическом мире, хотя большинство людей «не видят и не осознают» их влияние. При этом он признался, что не уверен, несут ли они добро или зло, но старается оставаться «на стороне света».

До этого Вэнс рассказывал о своей давней увлеченности темой НЛО и планах глубже изучить феномен. Однако, по его словам, за первые шесть месяцев работы в Белом доме ему «попросту не хватило на это времени».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заслуженная артистка России Катя Лель выложила очередное «доказательство» встречи с НЛО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.