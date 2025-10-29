«Буду трепать вам нервы»: Лепс рассказал о своем состоянии после отравления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Артист срочно обратился в больницу после концерта во Владивостоке.

Народный артист РФ Григорий Лепс впервые прокомментировал свое недавнее отравление, из-за которого на прошлой неделе оказался в Боткинской больнице. После выписки певец быстро вернулся к работе и уже выступил в Казани, где с иронией отреагировал на слухи о своем состоянии. Об этом сообщает 7Дней.ru.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я еще долго буду трепать вам нервы. В следующий раз, если услышите, что я умер, пожалуйста, покупайте билеты», — пошутил артист со сцены, вызвав аплодисменты зала.

Лепс подтвердил, что действительно перенес отравление, но подчеркнул, что ситуация не была критической. Он поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что не собирается отменять концерты ближайшего тура.

Григорий Лепс срочно обратился в больницу после своего концерта во Владивостоке 19 октября. Тогда он лег под капельницы и отменил три ближайших концерта.

Тем временем его невеста, 19-летняя Аврора Киба, комментировать состояние певца отказалась. Девушка осталась в Москве и ведет активную светскую жизнь, пока Лепс гастролирует по стране. По слухам, пара планирует узаконить отношения весной следующего года.

