«Не может смириться»: депутата Екатеринбурга обвинили в нападении на бывшую возлюбленную

Из-за постоянных угроз девушка была вынуждена уехать из родного города в Москву.

Депутата Екатеринбурга Станислава Блохина обвинили в преследовании и насилии над бывшей возлюбленной Елизаветой Кузнецовой. Девушка рассказала в беседе с 5-tv.ru, что их отношения закончились еще в августе из-за злоупотребления алкоголем со стороны политика. Девушка утверждает, что дважды пыталась дать ему шанс, однако поведение мужчины не изменилось.

После расставания начались угрозы и слежка. Блохин якобы караулил ее у фитнес-клубов, отслеживал передвижения, запугивал знакомых и однажды пытался попасть в квартиру.

«Он не может смириться, что все кончено. Говорит, что все делает из любви, но это не любовь — это страх», — отметила девушка.

По словам Кузнецовой, последний инцидент произошел в минувшие выходные: Блохин разбил ей телефон, а прохожего, попытавшегося вмешаться, избил. После случившегося она обратилась в полицию, подав два заявления о повреждении имущества и нападении.

Из-за постоянных угроз Кузнецова была вынуждена покинуть Екатеринбург и переехать в Москву.

