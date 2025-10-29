Путин: Россия готова впустить иностранные СМИ в зону окружения

Фото, видео: www.globallookpress.com/JesÃºS HellÃ­N; 5-tv.ru

Если такой визит состоится, то в этих местах будут приостановлены боевые действия.

Россия готова пустить СМИ в зону окружения противника. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с героями СВО в Кремле.

«В двух местах — в городе Купянске и в городе Красноармейске — противник оказался блокированным, в окружении. <…> Не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации: иностранных журналистов и украинских журналистов», — отметил российский лидер.

Он уточнил, что это даст возможность миру увидеть, что происходит в окружении и оценить состояние боевиков ВСУ. А также это нужно, чтобы киевский режим принял решение об их судьбе.

Путин так же уточнил, что наши войска в этих городах готовы приостановить боевые действия, чтобы представители прессы смогли побывать в зоне окружения, поговорить с боевиками ВСУ.

«Самое главное — это избежать провокации с украинской стороны, с тем, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал. А потом попытались бы на нас свалить это происшествие. Нам это не нужно», — высказал опасения президент.

Российский лидер подчеркнул, что наша сторона готова все это выполнить. Вопрос остается лишь в том, готова ли Украинская сторона.

