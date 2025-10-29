Баллистические ракеты «Сармат» скоро встанут на боевое дежурство
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ракетный комплекс представляет собой стратегическое оружие межконтинентальной дальности.
Стратегические ракетные комплексы «Сармат» в скором времени встанут на боевое дежурство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения военного госпиталя и общения с бойцами СВО.
При этом российский лидер подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности.
Ранее глава государства также сделал ряд заявлений о ракете «Буревестник». Он отметил, что это оружие имеет безусловные преимущества, и Россия может гордиться достижениями ученых и специалистов.
Особенность ракеты «Буревестник» в том, что используемая в ней ядерная силовая установка, будучи в тысячу раз меньше реактора ядерной подлодки, обладает сопоставимой с ним мощностью и запускается «в течение минут и секунд».
На прошлой неделе ВС РФ провели тренировку стратегических ядерных сил под руководством Путина.
Ранее 5-tv.ru писал, что 87-летний специалист-атомщик Юрий Диков получил госнаграду от президента. Этот ученый сделал огромный вклад в проекты ракет «Ярс», «Булава» и «Сармат».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.