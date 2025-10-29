Баллистические ракеты «Сармат» скоро встанут на боевое дежурство

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ракетный комплекс представляет собой стратегическое оружие межконтинентальной дальности.

Стратегические ракетные комплексы «Сармат» в скором времени встанут на боевое дежурство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения военного госпиталя и общения с бойцами СВО.

При этом российский лидер подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности.

Ранее глава государства также сделал ряд заявлений о ракете «Буревестник». Он отметил, что это оружие имеет безусловные преимущества, и Россия может гордиться достижениями ученых и специалистов.

Особенность ракеты «Буревестник» в том, что используемая в ней ядерная силовая установка, будучи в тысячу раз меньше реактора ядерной подлодки, обладает сопоставимой с ним мощностью и запускается «в течение минут и секунд».

На прошлой неделе ВС РФ провели тренировку стратегических ядерных сил под руководством Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что 87-летний специалист-атомщик Юрий Диков получил госнаграду от президента. Этот ученый сделал огромный вклад в проекты ракет «Ярс», «Булава» и «Сармат».

