Мать троих детей умерла из-за коктейля с промышленным чистящим средством

Женщина работала учительницей.

Учительница третьего класса и мать троих детей скончалась через два года после того, как на свидании с мужем ей подали коктейль с добавлением промышленного чистящего средства в мексиканском ресторане в американском штате Оклахома. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в День святого Валентина 2023 года. После употребления напитка у женщины сразу стало жечь губы, ее начало рвать. А рот и пищевод были обожжены.

«Она тут же вскочила и побежала в туалет, ее начало тошнить, она начала полоскать рот водой», — вспоминают ее родственники.

В течение следующих двух лет женщина проходила многочисленные процедуры и лечение, включая питание через зонд, однако повреждения пищевода не заживали полностью.

Семья погибшей заявила, что ресторан заключил с ней конфиденциальное соглашение после подачи иска. Полиция совместно с окружным прокурором округа инициировала расследование.

Суперинтендент государственных школ подчеркнул, что Холли была преданной учительницей и любимой матерью.

