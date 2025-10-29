Паспорт США больше не входит в десятку самых влиятельных в мире

Фото: Scott Applewhite/ТАСС

США опустились с десятого места на 12-е в рейтинге самых влиятельных в мире паспортов, уступив позиции 36 странам. Это первый раз за 20 лет, когда американский документ покидает десятку лидеров. Об этом сообщает People со ссылкой на данные Henley Passport Index

Индекс учитывает, в скольких странах граждане могут путешествовать без визы, и анализируется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта.

Лидером рейтинга стал паспорт Сингапура, позволяющий посещать без визы 193 страны. За ним следуют Южная Корея (190) и Япония (189). США вместе с Малайзией имеют доступ в 180 стран.

Эксперты отмечают, что снижение позиций США отражает глобальные изменения в мобильности и «мягкой силе» стран. Например, владельцы американских паспортов теперь нуждаются в визах для поездок в Бразилию, Вьетнам и Китай, которые ранее предоставляли безвизовый въезд.

«Страны, ориентированные на открытость и сотрудничество, вырываются вперед, а те, кто полагается на прошлые привилегии, остаются позади», — подчеркнул председатель Henley & Partners Кристиан Кэлин.

