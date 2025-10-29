Фото: www.globallookpress.com/ Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пара познакомилась, когда артист был несвободен.

Заслуженный артист России, эстрадный певец Михаил Шуфутинский тайно сыграл свадьбу со своей давней избранницей, танцовщицей Светланой Уразовой. Об этом сообщило издание KP.RU со ссылкой на слова исполнителя, произнесенные на гала-ужине музыкальной премии.

«Это не моя подруга, это моя жена!» — заявил Шуфутинский журналистам.

Это он сказал в ответ на вопрос представителей прессы после того, как они заметили на безымянных пальцах Михаила и Светланы одинаковые кольца. Как подсчитали в СМИ, стоимость украшений от известного бренда составляет примерно два миллиона рублей. Уразова сама выбирала символы брака.

Пара более десяти лет находится в отношениях. Михаил познакомился со Светланой, когда ей было 19 лет, тогда девушка пришла работать в его балет. В тот момент певец был женат, а танцовщица воспитывала ребенка от прошлых отношений.

После гибели супруги артиста, в 2015 году, у Уразовой и Шуфутинского возникли теплые чувства, которые переросли в любовь.

В 2024 году СМИ расспрашивали Шуфутинского о браке, однако тот это опровергал и отмечал, что ему хорошо со Светланой и без штампа в паспорте.

Ранее, писал 5-tv.ru, сын певца Михаила Круга устроил будущей жене проверку перед помолвкой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.