«Пойдет, одолжит и купит»: Любовь Успенская высказалась о мужской щедрости

Артистка привела яркий антипример, как мужчинам делать не надо.

Певица Любовь Успенская жестко высказалась о мужчинах-скупердяях на шоу рэпера Басты. Артистка придерживается позиции, что щедрость является главным показателем мужской доброты.

«Должен быть таким добрым, что вот у него нет денег, он пойдет, одолжит и купит», — заявила певица.

Успенская вспомнила ее разговор с довольно обеспеченным врачом из Нью-Йорка, которого считает антипримером.

«Он мне говорит: «Ой, моя девушка так любит кабриолеты». Я говорю: «Так купи ей». Он говорит: «Пошла она в жопу. Нормально?» — вспомнила звезда.

Когда артистку спросили, что она думает о мужчинах, которые хотят делить с женщиной счет в ресторане, она ответила резко.

«Пошел он в жопу», — подытожила Успенская.

Ранее 5-tv.ru писал, как Успенская попала в американскую тюрьму. Исполнительница несколько лет жила и выступала в Соединенных Штатах, там она дважды попадала в ситуации, которые доводили ее до временного ограничения свободы. Однажды из-за проблем с законом у артистки чуть не сорвалось выступление.

