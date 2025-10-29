Между Россией и Японией может возобновиться прямое авиасообщение

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Leonid Faerberg; 5-tv.ru

Страна восходящего солнца намерена открыть в Москве и Петербурге визовые центры.

Авиакомпании России и Японии обсуждают возможность возобновления прямого сообщения, пишут «Известия».

Турпоток между странами растет уже второй год подряд. Из-за спроса Япония намерена даже открыть в России визовые центры. Уже в 2026-м году они могут появиться в Москве и Петербурге. Сейчас идут консультации.

Как напомнили, в нашем МИДе, Москва не запрещала перевозчикам летать в Россию, это было решением Токио. Россия не против возобновить авиасообщение, но это зависит от позиции правительства Японии.

Ранее 5-tv.ru писал, что между Россией и Малайзией до конца году могут запустить прямое авиасообщение.

Только за первые шесть месяцев этого года Малайзия приняла 78 тысяч российских туристов в условиях отсутствия прямого воздушного сообщения. Это на 11% больше, чем годом ранее. Интерес у россиян к данной стране растет.

