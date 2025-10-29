Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат на 235 миллиардов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Главы Минфина, Счетной палаты и Центробанка выступили с докладами, касающихся изменений в бюджете страны.

О больших деньгах сегодня говорят в Совете Федерации. Так, финансирование программ льготной ипотеки увеличат на 235 миллиардов рублей. Это одно из ключевых изменений в бюджете этого года, которые сегодня рассмотрели сенаторы.

С докладами выступили главы Минфина, Счетной палаты и Центробанка. Они объяснили, что корректировка главного финансового документа связана с выполнением социальных обязательств, усилением обороны и безопасности, а также достижением поставленных президентом национальных целей развития.

«Произошли ряд уточнений макроэкономических показателей, в том числе более высокая стала ставка, чем мы изначально планировали, чуть снизились цены на нефть и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом. Поэтому и произошло уменьшение нефтегазовых доходов, что увеличил дефицит бюджета, два с небольшим процента ВВП. И нам необходимо увеличить процентные расходы в первую очередь по таким субсидированным программам, как ипотека, в первую очередь семейная ипотека», — рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

«Общий объем расходов не изменится и составит 42, 3 триллиона рублей. Законопроект предполагает только перераспределение отдельных бюджетных ассигнований без изменения их общего объема. При этом планируется уменьшение открытой и увеличение закрытой частей федерального бюджета на 75 миллиардов», — отметил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

В Минфине надеются на дальнейшее снижение ключевой ставки. Как сказал глава ведомства, такую возможность дают меры бюджетной политики. До конца года регионы получат финансовую помощь на 30 миллиардов рублей. Сенаторы нововведения поддержали и одобрили закон.

