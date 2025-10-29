Стало известно, где похоронят актера Романа Попова

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер 28 октября в возрасте 40 лет.

Актера Романа Попова похоронят в Москве. Об этом рассказал шоумен Оганес Григорян в беседе с РИА Новости.

«[Похороны] в Москве», — сказал лаконично он.

Других подробностей он не раскрыл.

Опухоль лишила актера зрения на правый глаз и повлияла на подвижность левой стороны тела. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, семья Попова вынуждена была выставить на продажу трехэтажный дом, построенный за последние годы.

Попов прославился благодаря роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Также артист принял участие в спин-оффе сериала «Детективное агентство Мухича», снялся в фильмах и сериалах «Девушки бывают разные», «Каникулы президента», «Любовь в нерабочие недели», «Любовь в жаркие недели», «Бумеранг», «Убить босса» и других.

Ранее 5-tv.ru писал, что дом умершего актера Романа Попова выставлен на продажу за 52 миллиона рублей.

Особняк площадью 300 квадратных метров стоит на Новорижском шоссе в шести километрах от МКАД, в коттеджном поселке «Архангельская ривьера». Вместо него вдова Романа Юлия Попова хочет приобрести квартиру, но пока не спешит, так как не хочет уступать в цене.

