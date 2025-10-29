Россия приняла решение разместить «Орешник» в Белоруссии полгода назад

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент республики Александр Лукашенко отметил, что это вопрос обеспечения безопасности страны.

Россия полгода назад приняла решение разместить в Белоруссии ракетный комплекс «Орешник». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несколько месяцев тому назад, наверное, уже даже полгода тому назад, президент Путин был в Минске. И об этом шла речь, и Путин давал объяснения на этот счет», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в тогда в Минске проходила совместная пресс-конференция президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности отметил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии — это не угроза Западу, а обеспечение собственной безопасности.

Президент республики отметил, что Россия и Белоруссия всегда готовы к «конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.